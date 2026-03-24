Na današnji dan – 24. mart/ožujak

1935 – Rođena je Carol Kaye, američka basistkinja i gitaristkinja, kao i jedna od najuticajnijih studijskih izvođača u istoriji popularne muzike poznata po svom radu u čuvenom kolektivu The Wrecking Crew, grupi elitnih studijskih muzičara u Los Anđelesu tokom 1960-ih i 1970-ih godina.

Zaslužna je za bas deonice na nekoliko hitova Simona i Garfunkela, a učestvovala je i na albumu Pet Sounds grupe The Beach Boys. 1956 – Rođen je Slobodan “Kepa” Stojanović. Bubnjar i osnivač rock grupe Smak. 1962 – Mick Jagger i Keith Richards održali su svoj prvi plaćeni nastup kada su se pojavili kao Little Boy Blue & the Blue Boys u klubu Ealing, u Engleskoj. Sledećeg meseca, Jagger i Richards su u istom klubu videli Briana Jonesa kako nastupa sa Alexisom