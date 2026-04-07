Konsultacije kod Vučića: Danas SPS, DSHV i SDPS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas nastaviti konsultacije sa političkim strankama o potencijalnom datumu vanrednih parlamentarnih izbora i spoljnopolitičkom kursu Srbije.

Na konsultacije u Predsedništvo u 10 časova će doći predstavnici Socijalističke partije Srbije (SPS), sat kasnije Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSVH), a u 12 časova Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS).

Vučić je konsultacije započeo u petak, kada su u Predsedništvu bili predstavnici Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) i Stranke pravde i pomirenja (SPP).

Na jučerašnjem nastavku konsultacija, učestvovali su predstavnici Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) i pokreta Mi - Glas iz naroda.

Više opozicionih partija je saopštilo da neće učestvovati u konsultacijama sa predsednikom Srbije pošto je reč o, kako tvrde, još jednoj manipulaciji vlasti.

Te stranke su navele da im Vučić nije ni uputio poziv na konsultacije.

Vučić je nedavno izjavio da će izbori u Srbiji biti održani do kraja godine, a možda i do praznika Vidovdan, 28. juna, ne precizirajući da li se to odnosi samo na parlamentarne ili i na predsedničke izbore.