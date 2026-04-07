Konsultacije kod Vučića: Danas SPS, DSHV i SDPS

Beta pre 49 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će danas nastaviti konsultacije sa političkim strankama o potencijalnom datumu vanrednih parlamentarnih izbora i spoljnopolitičkom kursu Srbije.

Na konsultacije u Predsedništvo u 10 časova će doći predstavnici Socijalističke partije Srbije (SPS), sat kasnije Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSVH), a u 12 časova Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS).

Vučić je konsultacije započeo u petak, kada su u Predsedništvu bili predstavnici Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) i Stranke pravde i pomirenja (SPP).

Na jučerašnjem nastavku konsultacija, učestvovali su predstavnici Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) i pokreta Mi - Glas iz naroda.

Više opozicionih partija je saopštilo da neće učestvovati u konsultacijama sa predsednikom Srbije pošto je reč o, kako tvrde, još jednoj manipulaciji vlasti.

Te stranke su navele da im Vučić nije ni uputio poziv na konsultacije.

Vučić je nedavno izjavio da će izbori u Srbiji biti održani do kraja godine, a možda i do praznika Vidovdan, 28. juna, ne precizirajući da li se to odnosi samo na parlamentarne ili i na predsedničke izbore.

(Beta, 07.04.2026)

Povezane vesti »

NIN pre 48 minuta
Danas pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Euronews pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Radio sto plus pre 43 minuta
Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSParlamentarni izboriVojvodinaPredsednik SrbijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

Radio 021 pre 14 minuta
Insajder pre 4 minuta
Insajder pre 4 minuta
RTV pre 4 minuta
NIN pre 8 minuta