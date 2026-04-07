Kompanija Aman kupila trgovinski lanac DIS

Tom akvizicijom nastao je najveći domaći trgovinski lanac, sa više od 5.000 zaposlenih i godišnjim prometom većim od 600 miliona evra, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da to predstavlja krunu u poslovanju kompanije Aman, koja je tokom 35 godina poslovanja na tržištu Srbije preuzela trgovinske sisteme – Linija Vandini, SOS Marketi, Višnjica Dućani, Sreten Gudrić marketi Užice, Interex, Samald Komerc Novi Pazar, Orion Leskovac, Alfa Jagodina i Prehrana Sombor.