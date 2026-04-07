Vučić nastavlja konsultacije sa strankama

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće od 10 sati konsultacije sa predstavnicima stranaka, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić će se u 10 časova sastati sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, u 11 časova sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, a u 12 sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije. Vučić se juče sastao sa predstavnicima stranke "Mi-glas iz naroda" i sa Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda. U petak on se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara i