Cene nafte ponovo rastu, evo šta se dešava

Cene nafte porasle su danas, nakon što je Iran optužio Sjedinjene Američke Države da krše elemente dvonedeljnog sporazuma o prekidu vatre, što je izazvalo zabrinutost da bi tenzije mogle da ponovo eskaliraju, i da poremete snabdevanje energijom.

Standardizovani finansijski ugovori kojima se trguje na Interkontinentalnoj berzi (fjučersi) za referentnu naftu Brent sa isporukom u junu skuplji su za 2,08 odsto, na 96,83 dolara, dok su fjučersi za američku sirovu naftu „West Texas Intermediate“, sa isporukom u maju porasli za 2,86 odsto, na 97,27 dolara, prenose mediji. Ovi potezi dolaze dan nakon što je američka sirova nafta zabeležila najveći pad cene u jednom danu od 2020. godine, pošto je postignut sporazum