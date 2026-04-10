UN: Liban u krizi s hranom, rat u Iranu remeti snadbevanje

Liban se suočava sa prehrambenom krizom jer rat u Iranu remeti snabdevanje hranom unutar zemlje, saopštio je danas Svetski program za hranu (WFP).

Krhko dvodnevno primirje zaustavilo je američke i izraelske napade na Iran, koji traju od 28. februara, ali nije smirilo sukobe u Libanu, gde Izrael napada militantni pokret Hezbolah, koji sarađuje sa Iranom, prenosi agencija Rojters (Reuters).

"Ono čemu svedočimo nije samo kriza raseljavanja, već brzo postaje kriza bezbednosti hrane", rekla je direktorka WFP Alison Oman.

Direktorka te agencije Ujedinjenih nacija (UN) upozorila je da je hrana u Libanu sve manje dostupna zbog rastućih cena i potražnje među raseljenim porodicama.

Povrće je poskupelo više od 20 odsto, a cene hleba 17 odsto od 2. marta, saopštio je WFP.

(Beta, 10.04.2026)