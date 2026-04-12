Vremenska prognoza 13. april 2026.

U Zapadnom Mediteranu jača ciklon i on će rubnim delom uticati na vreme u Srbiji. Posle pretežno vedrog jutra, sutra tokom dana umereno naoblačenje sa juga, ali će se zadržati suvo vreme. Krajem dana i u noći ka utorku na zapadu, jugozapadu i u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak. Zbog velike razlike u vazdušnom pritisku jugozapadno i severoistočno od Srbije, počeće da duva košava. Sa Mediterana će stizati topliji vazduh. Ipak, ujutru ponegde mraz, temperatura od nule do 9 stepeni, a najviša

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 13.04.2026. Ponedeljak: Jutro u većem delu zemlje delimično vedro sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, samo se na jugozapadu Srbije očekuje umereno naoblačenje, koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme. Vetar slab i umeren, u košavskom području, na planinama i na Kosovu i Metohiji povremeno jak, a na jugu Banata i u donjem