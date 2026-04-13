Šta se krije iza Trampove blokade Ormuskog moreuza?

Donald Tramp naredio je američkoj mornarici da od ponedeljka u 16 časova po srednjoevropskom vremenu ne propušta brodove kroz Ormuski moreuz ukoliko plove ka nekoj iranskoj luci ili iz nje pokušavaju da napuste moreuz.

Američki predsednik Donald Tramp time nastoji da uspostavi stratešku kontrolu nad Ormuskim moreuzom i da iranskom režimu onemogući da sam odlučuje kome će, nakon naplate visoke takse, dozvoliti prolaz. Tramp je optužio Iran da ucenjuje ostatak sveta. Kako je naveo, tokom pregovora u Islamabadu iranski režim ponašao se kao da ima jaču pregovaračku poziciju. "Ali neće je imati", naglasio je Tramp, "jer su njihova vojska i čitav vojni aparat uništeni." Pomorska