Na današnji dan

1346 – U Skoplju je srpski kralj Dušan Stefan Nemanjić krunisan za cara.

Istovremeno je proglašena srpska patrijaršija, a za prvog patrijarha Joanikije. 1828 – U Francuskoj, gde je boravio u dobrovoljnom egzilu od 1824, umro je španski slikar Fransisko de Goja (Francisco, Goya). Kao dvorski slikar napravio je čuvene portrete članova kraljevske porodice, dvorjana i uglednih ličnosti, a medju najpoznatije njegove slike ubrajaju se i „Odevena Maja“ i „Gola Maja“. 1844 – Rodjen je francuski književnik Anatol Frans (Francois-Anatole