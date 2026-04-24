"Tramp provocira"

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je danas da izjave američkog predsednika Donalda Trampa o mogućem povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a predstavljaju političku provokaciju.

Odgovarajući na pitanja novinara na marginama samita lidera EU na Kipru, Babiš je rekao da Tramp "ponekad govori stvari koje izazivaju reakcije" nakon što je Tramp nazvao NATO "papirnim tigrom" i pomenuo moguće povlačenje SAD iz Alijanse, preneo je Juraktiv. Babiš je naveo da se nada da će SAD biti lojalne svojim obavezama prema NATO-u. "Potrebne su nam Sjedinjene Američke Države u NATO-u", ukazao je Babiš, navodeći da Tramp "svaki dan govori nešto drugačije".