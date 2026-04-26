Oglasio se Tramp: Napadač je uhvaćen!

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon incidenta i pucnjave tokom dopisničke večere u Vašingtonu. Kako je rekao, napadač je uhvaćen.

"Baš je bilo zabavno veče u Vašingtonu. Tajna služba i policija su fantastično obavili posao. Reagovali su brzo i hrabro. Napadač je uhapšen, a ja sam preporučio da 'PUSTIMO DA SE PREDSTAVA NASTAVI', ali ćemo se u potpunosti voditi odlukama policije. Uskoro će doneti odluku. Bez obzira na tu odluku, veče će biti mnogo drugačije od planiranog i jednostavno ćemo morati ovo da ponovimo. Predsednik DONALD DŽ. TRAMP", napisao je Tramp. Prethodno su predsednik Donald