"Svi jako volimo Jokića, ali..."

Šekil O'Nil i Čarls Barkli su tradicionalno komentarisali dešavanja u NBA ligi u studiju "ESPN-a", a prethodne noći su tema bili Denver Nagetsi i Minesota Timbervulvsi,

"Vukovi" su slavili trijumf u šestoj seriji i eliminisali Nikolu Jokića i drugove, okončavši njihove šampionske ambicije. Barkli, koji je bio poznat kao sjajan defanzivac, kao ključ svega je istakao odbranu koju je Rudi Gober igrao na Nikoli Jokiću. "Ovo je najbolja Goberova odbrana koju sam ikad video. U prethodnim plej-ofovima smo gledali kako ga napadaju. I slušajte, svi volimo Džokera (Nikolu Jokića, prim. novin), ali moramo da odamo priznanje Rudiju. On je