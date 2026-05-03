Na današnji dan, 3. maj

Danas je nedelja, 3. maj. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1469 – Rođen je Nikolo Makijaveli, diplomata, visoki zvaničnik Firence, pisac i istoriograf, jedan od utemeljitelja politikologije. Posle stvaranja Firentinske republike, bio je 14 godina sekretar vladajućeg "Saveta desetorice". Oslobodio je politička razmatranja teoloških, moralnih i metafizičkih koncepata i začetnik je ideje nacionalne države. U glavnom delu "Vladalac", u kojem je izneo i sopstvena diplomatska iskustva, razradio je teoriju prema kojoj vladar