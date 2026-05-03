Tramp potvrdio: Pada odluka uskoro, ali...

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će uskoro razmotriti plan o okončanju rata koji je Iran upravo poslao SAD, ali da ne može da zamisli da plan bude prihvatljiv, a da Teheran još nije platio "dovoljno visoku cenu za sve što je uradio čovečanstvu".

Tramp je to objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social ubrzo nakon što su agencije Tasnim i Fars prenele, pozivajući se na izvore, da je Iran preko Pakistana dostavio u subotu odgovor od 14 tačaka na američki predlog za rešavanje sukoba, koji uključuje garancije nenapadanja, povlačenje američkih snaga, ukidanje sankcija i pomorske blokade, kao i rešavanje ključnih pitanja u roku od 30 dana. Tramp je prethodno u subotu, u izjavi novinarima u Floridi pre nego