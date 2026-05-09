Đoković slavi ogroman uspeh

Možda je Novak Đoković doživeo bolan i neočekivan poraz na Mastersu u Rimu, ali je već dan kasnije dobio razlog za veliko slavlje.

Le Man, čiji je jedan od suvlasnika, izborio je plasman u francusku Ligu 1 posle čak 16 godina čekanja. Klub iz severozapadne Francuske overio je povratak među elitu pobedom nad Bastijom u gostima rezultatom 2:0 u poslednjem kolu sezone, u meču ogromnog uloga za oba tima. Dok je Le Man jurio promociju, Bastija se borila za opstanak, ali je ovim porazom ispala u treći rang francuskog fudbala. Crveno-žuti su tako završili neverovatan povratak, pošto su prethodnih