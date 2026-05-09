Dan pobede kao opomena da se istorija ne ponovi

Dan pobede nad fašizmom – 9. maj obeležava se danas u znak sećanja na kapitulaciju Nemačke 1945. godine i okončanje rata u Evropi.

Centralna ceremonija i ove godine održana je u Moskvi, a državna na Groblju oslobodilaca Beograda, gde su vence položili ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, kao i ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko. Đurđević Stamenkovski je izrazila uverenje da je srpski narod u Drugom svetskom ratu bio na pravoj strani istorije, i da će to biti i u budućnosti. Ministarka je istakla da je svaki 9. maj, Dan pobede,