Dve nezgode za vikend u Leskovcu, povređene dve osobe

Tokom prethodnog vikenda na putevima na području Policijske uprave Leskovac registrovane su dve saobraćajne nezgode u kojima su povređena dva lica, saopštila je policija, uz upozorenje da statistika na nivou cele Srbije ostaje zabrinjavajuća.

Prema podacima nadležnih, od početka maja na putevima u Srbiji život je izgubilo 18 učesnika u saobraćaju – 12 vozača, tri putnika i tri pešaka, što, kako se navodi, predstavlja ozbiljan signal za pojačan oprez svih učesnika. Analize pokazuju da je neprilagođena brzina i dalje dominantni uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda, dok nekorišćenje sigurnosnog pojasa značajno povećava rizik od smrtnog ishoda, kako kod vozača, tako i kod putnika. Policija posebno ukazuje i