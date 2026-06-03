Iranski dron pogodio međunarodni aerodrom u Kuvajtu: Ima povređenih

Nova pre 48 minuta
Iranski dron pogodio međunarodni aerodrom u Kuvajtu: Ima povređenih

Kuvajtske vlasti obustavile su danas komercijalne letove nakon što je iranski dron pogodio međunarodni aerodrom u toj zemlji, pri čemu je više ljudi povređeno.

Portparol Ministarstva odbrane Kuvajta rekao je da je "više neprijateljskih dronova" ciljalo zgradu za putnike Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu, teško oštetivši zgradu i povredivši "više osoba". Nakon privremenog zatvaranja zbog rata u Iranu, aerodrom je ponovo bio otvoren 1. juna. Današnji napadi su se dogodili nakon što je Iran prestao da komunicira sa posrednicima o produženju prekida vatre u ratu sa SAD i Izraelom, prema izveštajima dve iranske novinske
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Cene nafte porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između SAD i Irana

Cene nafte porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između SAD i Irana

NIN pre 3 minuta
Uzajamni napadi SAD i Irana nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre

Uzajamni napadi SAD i Irana nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre

Nedeljnik pre 8 minuta
Iranski dron pogodio međunarodni aerodrom u Kuvajtu, ima povređenih

Iranski dron pogodio međunarodni aerodrom u Kuvajtu, ima povređenih

Serbian News Media pre 28 minuta
Rakete lete na sve strane, pogođen aerodrom! Žestoka eskalacija na Bliskom istoku: Amerika gađala Iran, Teheran uzvratio…

Rakete lete na sve strane, pogođen aerodrom! Žestoka eskalacija na Bliskom istoku: Amerika gađala Iran, Teheran uzvratio udarima na Kuvajt i Bahrein (foto, video)

Blic pre 43 minuta
SAD i Iran pokreću nove napade nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre

SAD i Iran pokreću nove napade nakon zastoja u pregovorima o prekidu vatre

Serbian News Media pre 33 minuta
uživo Iran gađao Kuvajt i Bahrein, Tramp: Razgovori sa Teheranom se nastavljaju

uživo Iran gađao Kuvajt i Bahrein, Tramp: Razgovori sa Teheranom se nastavljaju

NIN pre 1 sat
„Na svaki čin agresije još žešći odgovor“: SAD pokrenule napade „samoodbrane“ na Iran, Teheran gađao američke baze i aerodrom…

„Na svaki čin agresije još žešći odgovor“: SAD pokrenule napade „samoodbrane“ na Iran, Teheran gađao američke baze i aerodrom u Kuvajtu

Danas pre 28 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelAerodromKuvajtDron

Svet, najnovije vesti »

(Foto, video) Stigla žestoka osveta za Kijev: Ukrajinci udarili na Sankt Peterburg na Putinov specijalan dan: Ljudi u panici…

(Foto, video) Stigla žestoka osveta za Kijev: Ukrajinci udarili na Sankt Peterburg na Putinov specijalan dan: Ljudi u panici, grad se ne vidi od dima

Blic pre 3 minuta
Spoljna obaveštajna služba Rusije: Antihristi iz EU namerili se protiv RPC u Jermeniji

Spoljna obaveštajna služba Rusije: Antihristi iz EU namerili se protiv RPC u Jermeniji

Sputnik pre 3 minuta
Cene nafte porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između SAD i Irana

Cene nafte porasle zbog neizvesnosti oko pregovora između SAD i Irana

NIN pre 3 minuta
Ukrajinski dron pogodio autobus sa putnicima u Donjecku, najmanje sedmoro mrtvih, napadnut najveći ruski naftni terminal u…

Ukrajinski dron pogodio autobus sa putnicima u Donjecku, najmanje sedmoro mrtvih, napadnut najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru

Danas pre 3 minuta
Ekskluzivni snimci RTS-a iz Sankt Peterburga – dronovi stigli do Putinovog rodnog grada; Ukrajinci pogodili ruski autobus, ima…

Ekskluzivni snimci RTS-a iz Sankt Peterburga – dronovi stigli do Putinovog rodnog grada; Ukrajinci pogodili ruski autobus, ima poginulih

RTS pre 3 minuta