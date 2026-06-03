Iranski dron pogodio međunarodni aerodrom u Kuvajtu: Ima povređenih

Kuvajtske vlasti obustavile su danas komercijalne letove nakon što je iranski dron pogodio međunarodni aerodrom u toj zemlji, pri čemu je više ljudi povređeno.

Portparol Ministarstva odbrane Kuvajta rekao je da je "više neprijateljskih dronova" ciljalo zgradu za putnike Međunarodnog aerodroma u Kuvajtu, teško oštetivši zgradu i povredivši "više osoba". Nakon privremenog zatvaranja zbog rata u Iranu, aerodrom je ponovo bio otvoren 1. juna. Današnji napadi su se dogodili nakon što je Iran prestao da komunicira sa posrednicima o produženju prekida vatre u ratu sa SAD i Izraelom, prema izveštajima dve iranske novinske