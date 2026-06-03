Pretučen Srbin u Kosovskom Pomoravlju

Kancelarija za KiM je saopštila da je Sveta Milkić iz sela Binač u Kosovskom Pomoravlju brutalno pretučen od strane lokalnog Albanca kada je pokušao da odbrani svog sina od napadača.

Ovom incidentu prethodio je verbalni sukob, a zatim i fizički napad muškarca albanske nacionalnosti na sina Svete Milkića, dodaje se u saopštenju. Dodaju da su njihovi predstavnici na terenu, u kontaktu sa porodicom Milkić, i obići će ih kako bi sa njima razgovarali i pružili im podršku. „Porodica Milkić je domaćinska porodica koja nikoga ne provocira, a ovo nije prvi put da imaju problem sa ovim Albancem koji inače živi u blizini njihove kuće. Do sada ih je