Iranski zvaničnik: Naplaćivaćemo prolaz kroz Ormuz

ZAMENIK ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je danas da ta zemlja planira uvođenje naknada za usluge brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz, umesto klasičnih tranzitnih taksi, u zamenu za bezbednosne i logističke usluge u tom strateškom plovnom putu.

Foto: Rouzbeh Fouladi / Zuma Press / Profimedia - Iran ne traži naplatu prolaska, tranzitnih dažbina ili prava tranzita, već nadoknadu za usluge koje uključuju navigacionu pomoć, potragu i spasavanje, bezbednost, kao i mere zaštite životne sredine u slučaju zagađenja - rekao je Garibabadi u intervjuu za iransku agenciju Mehr. On je istakao da Ormuski moreuz u potpunosti leži u teritorijalnim vodama Irana i Omana i da te zemlje imaju suverenitet nad ovim područjem u