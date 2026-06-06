Novi napadi SAD i Irana

Sjedinjene Američke Države (SAD) i Iran nastavili su jutros da razmenjuju napade, nekoliko dana nakon što su objavljene kontradiktorne poruke o statusu pregovora o prekidu vatre.

SAD tvrde da su presrele rakete i dronove koje je Iran lansirao prema Ormuskom moreuzu, prenosi CNN. Iran je ispalio nekoliko "upozoravajućih" hitaca u blizini moreuza, dok je američka vojska napala radarske lokacije za obalski nadzor u Iranu nakon obaranja četiri drona, prenosi agencija Mehr. Sirene za opasnost su jutros aktivirane u Kuvajtu i Bahreinu, a kuvajtska vojska je saopštila da reaguje na pretnje. Napadi su nastavljeni i u Libanu, gde je juče poginulo