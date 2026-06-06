Na današnji dan, 6. jun

Na današnji dan dogodilo se: 1599. Rođen je španski slikar Dijego Rodriges de Silva Velaskes, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Felipea IV (portreti članova kraljevske porodice, „Predaja Brede“, „Venera sa ogledalom“). 1606. Rođen je francuski dramski pisac Pjer Kornej. Jedan je od najznačajnijih predstavnika klasicizma u evropskoj književnosti, a njegova drama „Sid“ smatra se prvom velikom dramom francuskog klasicizma. 1654.