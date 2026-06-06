Održana komemoracija Edinu Avdiću

Sputnik pre 1 sat
Održana komemoracija Edinu Avdiću

Povodom iznenadne smrti Edina Avdića, proslavljenog košarkaškog komentatora i novinara, održana je komemoracija u Beogradu.

Veliki broj poznatih imena iz sveta košarke oprostio se od Edina Avdića koji je preminuo trećeg juna u 47. godini. Osim članova porodice i prijatelja komemoraciji su prisustvovali i Dušan Kecman, Saša Pavlović, Dejan Bodiroga, kao i Nikola Vučević, crnogorski košarkaš. Edina su ispratili i treneri Dejan Radonjić i Vladimir Jovanović. Već nekoliko dana unazad košarkaški svet pati zbog odlaska čoveka koji je život poklonio tom sportu. Posebno emotivan oproštaj
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