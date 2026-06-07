Više sunca i prave letnje temperature

Temperatura će se u većini mesta kretati oko 28 stepeni, a zbog slabog vetra i visoke vlažnosti vazduha imaćemo i dodatni osećaj toplote.

Na severu pretežno sunčano i toplo, u ostalim krajevima promenljivo oblačno mestimično sa kratkotrajnom kišom ili kratkotrajnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 °S, a najviša od 26 do 29 °S. Na pitanje kada počinje pravo leto u Srbiji, meteorolozi smatraju da je ono već stiglo. Temperature od 30 stepeni znače da je leto praktično počelo. U junu su normalna povremena osveženja na svakih pet-šest