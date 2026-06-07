Vremenska prognoza 8. jun 2026.

RTS pre 55 minuta
Vremenska prognoza 8. jun 2026.

Vedro i sunčano vreme, uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi će biti mogući samo u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Jutarnja temperatura od 12 do 18. Najviša dnevna od 28 do 31 stepen. U Beogradu vedro i toplije, jutarnja temperatura 18, najviša dnevna 31 stepen.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 08.06.2026. Ponedeljak: Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. U planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 28 do 31 stepen. 09.06.2026.
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