Sunčano i toplo – temperatura danas do 30 stepeni

Glas Zaječara pre 3 sata  |  Biometeorološke prilike biće
Sunčano i toplo – temperatura danas do 30 stepeni

Sunčano i toplo vreme očekuje se danas u Zaječaru i okolini.

Jutro će biti prijatno i sveže, sa temperaturama oko 14 stepeni, dok će tokom dana doći do postepenog porasta temperature. Prema prognozama, preovladavaće vedro do pretežno sunčano vreme uz malu do umerenu oblačnost. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se između 28 i 30 stepeni, što će današnji dan svrstati među toplije ovogodišnje dane. Vetar će biti slab do umeren, uglavnom severozapadnog pravca, dok se padavine ne očekuju. U večernjim satima temperatura će se
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