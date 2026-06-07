Šansa Zvereva: Sad ili nikad

Sad ili nikad. Mnogi smatraju da će Nemac ruskog porekla Aleksandar Zverev (2. nosilac) danas u velikom finalu na Rolan Garosu imati životnu priliku da konačno osvoji prvu grend slem titulu.

FOTO: Tanjug/AP/Christophe Ena Sa svojih 29 godina odavno je u vrhu svetskog tenisa, ali već svedoči o smeni generacija u kojoj sve teže može da se pronađe pukotina za podizanje trofeja. A upravo se to ukazalo u Parizu. Alkaraz nije ni došao, Siner je ispao, nije tu više ni Đoković. Ostao je samo još jedan, najvažniji korak, da danas, od 15 sati, na velikoj pozornici "Šatrijea", protiv Italijana Flavija Kobolija konačno ostvari dečački san. Poznato je da su dvojica