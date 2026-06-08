Vučić najavio veliki paket mera za penzionere

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da država priprema novi paket ekonomskih mera namenjen građanima, sa posebnim fokusom na penzionere, kao i mogućnost snižavanja cena određenih lekova za hronične bolesnike.

Govoreći na šestoj redovnoj izbornoj sednici Skupštine Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS), Vučić je rekao da će detalji paketa biti predstavljeni krajem juna. „Pripremamo jedan veliki paket i verujem da ćemo ga najvećim delom predstaviti 27. i 28. juna na skupu u Beogradu. Verujem da će građani biti veoma zadovoljni“, rekao je Vučić. On je naglasio da neće biti reč o simboličnoj pomoći. „Ne govorimo o paketu u kojem će neko