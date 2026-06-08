Vučić najavio veliki paket mera za penzionere

IndeksOnline pre 1 sat
Vučić najavio veliki paket mera za penzionere

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da država priprema novi paket ekonomskih mera namenjen građanima, sa posebnim fokusom na penzionere, kao i mogućnost snižavanja cena određenih lekova za hronične bolesnike.

Govoreći na šestoj redovnoj izbornoj sednici Skupštine Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS), Vučić je rekao da će detalji paketa biti predstavljeni krajem juna. „Pripremamo jedan veliki paket i verujem da ćemo ga najvećim delom predstaviti 27. i 28. juna na skupu u Beogradu. Verujem da će građani biti veoma zadovoljni“, rekao je Vučić. On je naglasio da neće biti reč o simboličnoj pomoći. „Ne govorimo o paketu u kojem će neko
Otvori na indeksonline.rs

Povezane vesti »

Vučić: Obradovaćemo penzionere, netačno da je Srbija izolovana

Vučić: Obradovaćemo penzionere, netačno da je Srbija izolovana

Nedeljnik pre 1 dan
“Biće najveće povećanje do sada”: Predsednik Srbije najavio veliki paket za penzionere!

“Biće najveće povećanje do sada”: Predsednik Srbije najavio veliki paket za penzionere!

Telegraf pre 1 dan
Vučić: Da ne ulažemo u vojsku, Srbija bi bila pojedena i progutana u roku od 48 sati

Vučić: Da ne ulažemo u vojsku, Srbija bi bila pojedena i progutana u roku od 48 sati

Radio sto plus pre 1 dan
Vučić najavio veća primanja za penzionere, veterane i socijalne radnike

Vučić najavio veća primanja za penzionere, veterane i socijalne radnike

Serbian News Media pre 4 sati
Vučić: Obradovaćemo penzionere paketom mera, razgovaramo i o sniženju cena lekova

Vučić: Obradovaćemo penzionere paketom mera, razgovaramo i o sniženju cena lekova

RTK pre 5 sati
"To će biti značajniji iznos" Vučić otkrio detalje o novom paketu mera za građane: "Nisu samo penzioneri obuhvaćeni"

"To će biti značajniji iznos" Vučić otkrio detalje o novom paketu mera za građane: "Nisu samo penzioneri obuhvaćeni"

Blic pre 5 sati
Vučić: Obradovaćemo penzionere paketom mera, razgovaramo i o sniženju cena lekova

Vučić: Obradovaćemo penzionere paketom mera, razgovaramo i o sniženju cena lekova

Sputnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPUPSPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

Politikolog Boban Stojanović o dešavanjima u Tivtu s avionom iz Beograda: Diplomatski skandal

Politikolog Boban Stojanović o dešavanjima u Tivtu s avionom iz Beograda: Diplomatski skandal

Danas pre 1 sat
Slede pregovori o vladi i predsedniku: Moguća i manjinska opoziciona vlada sa podrškom Srpske liste

Slede pregovori o vladi i predsedniku: Moguća i manjinska opoziciona vlada sa podrškom Srpske liste

Danas pre 3 sata
Proevropska opozicija nastavlja sa sastancima: Koje će stranke sigurno biti na istoj listi, a koje još uvek odlučuju?

Proevropska opozicija nastavlja sa sastancima: Koje će stranke sigurno biti na istoj listi, a koje još uvek odlučuju?

Danas pre 5 sati
Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Vučić: Nije tačno da je Srbija izolovana, mnogi evropski lideri su moji prijatelji

Danas pre 5 sati
Zvezda u sopstvenom univerzumu

Zvezda u sopstvenom univerzumu

Danas pre 5 sati