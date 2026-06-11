MUP upozorava na prevare putem SMS i iMessage poruka

Stav.life pre 10 sati  |  STAV
MUP upozorava na prevare putem SMS i iMessage poruka

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorava građane da su u prethodnom periodu zabeležene SMS i iMessage poruke u kojima se pošiljaoci lažno predstavljaju kao Uprava saobraćajne policije i od građana traže da putem internet linkova navodno izvrše uvid u dokaze o saobraćajnim prekršajima i plate novčane kazne.

Ističemo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćajne policije ne šalju obaveštenja o saobraćajnim prekršajima putem SMS ili iMessage poruka, niti na taj način zahtevaju plaćanje novčanih kazni. Obaveštenja o saobraćajnim prekršajima i drugi službeni akti građanima se dostavljaju isključivo putem redovne pošte ili preko Portala eUprava, u skladu sa zakonom i propisanim procedurama. Posebno ukazujemo da ovakve poruke najčešće stižu sa stranih telefonskih
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