U subotu malo toplije

Radio 021 pre 8 sati  |  021.rs
U subotu malo toplije

U Novom Sadu će u subotu biti promenljivo oblačno i malo toplije.

Sredinom dana i posle podne uz mogućnost kratkotrajne kiše, a kasnije posle podne i sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura će biti oko 12 stepeni, a najviša oko 25 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. U nedelju će biti promenljivo oblačno i toplo, a posle podne i uveče se očekuje novo prolazno naoblačenje sa pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature. Početkom naredne sedmice će biti promenljivo oblačno i svežije vreme
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