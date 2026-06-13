Fudbaleri SAD ubedljivi protiv Paragvaja na Svetskom prvenstvu

Nedeljnik pre 57 minuta
Fudbaleri SAD ubedljivi protiv Paragvaja na Svetskom prvenstvu

Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država pobedila je danas u Inglvudu u Los Anđelesu Paragvaj 4:1, u utakmici prvog kola Grupe D na Svetskom prvenstvu.

Selekcija SAD povela je u sedmom minutu autogolom koji je postigao Damjan Bobadilja, dva gola postigao je Folarin Balogan u 31. minutu i petom minutu nadoknade prvog poluvremena, a četvrti pogodak postigao je Đovani Rejna u osmom minutu nadoknade vremena. Jedini gol za Paragvaj postigao je Maurisio u 73. minutu. Uoči početka utakmice održana je ceremonija otvaranja, na teren su iznete zastave svih zemalja učesnica, a nastupila je pop pevačica Kejti Peri. Uoči sve
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