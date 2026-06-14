Novi udarac za Putina; Presretnuti su

B92 pre 2 sata
Novi udarac za Putina; Presretnuti su

Premijer Velike Britanije Kir Starmer izjavio je danas da je jutros naredio britanskim snagama da presretnu tanker za naftu iz "flote iz senke" koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš.

"U ranim jutarnjim satima, naredio sam našim Oružanim snagama da presretnu tanker za naftu iz 'flote iz senke' koji je pokušavao da prođe kroz Lamanš", rekao je Starmer u objavi na društvenoj mreži X. Prema njegovim rečima, "ta uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podseća one koji podstiču Putinov rat u Ukrajini da im neće biti dozvoljeno da se sakriju". "Želim da se zahvalim svima koji su učestvovali, uključujući naše Oružane snage i pripadnike
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