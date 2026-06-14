Petorica danas uhapšenih Srba dovedeni u sud u Prištini

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Petorica danas uhapšenih Srba dovedeni u sud u Prištini

Petorica Srba sa područja Štrpca i Gnjilana, koji su danas uhapšeni pod sumnjom da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva, dovedeni su danas pred sudiju za prethodni postupak osnovnog suda u Prištini, koji treba da donese odluku o daljoj meri.

Predstavnici specijalnog tužilaštva u Prištini i kosovske policije danas su izneli tvrdnje da su uhapšeni bivši pripadnici MUP-a Srbije i da su navodno učestvovali u akciji policije u Račku, u januaru 1999. godine. Direktor direkcije za istragu ratnih zločina Baškim Spahija naveo je da su uhapšeni N.B, S.J, B.P. S.N. i S.S i dodao da šesti osumnjičeni nije pronađen na adresi u Štrpcu. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je, povodom hapšenja petorice Srba, da
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