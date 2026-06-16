U Srbiji danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a samo na jugozapadu i jugu promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će ponegde na severozapadu, zapadu i jugozapadu Srbije biti magle ili niske oblačnosti, a umereno naoblačenje se tokom noći očekuje na severu i zapadu. Sutra će duvati slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni. U Beogradu će ujutro na širem području grada biti kratkotrajne magle. Tokom dana će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će od 12 do 14 stepeni, a najviša oko 27