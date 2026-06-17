U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

Nova pre 58 minuta
U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

Pretežno sunčano i toplo uz malu do umerenu oblačnost koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu, kratkotrajnu kišu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugozapadu i jugu Srbije posle podne promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 28 do 31. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab, sredinom dana i umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 29.
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