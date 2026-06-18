Napadnut novinar Veran Matić ispred Skupštine Srbije

Slobodna Evropa pre 24 sata
Napadnut novinar Veran Matić ispred Skupštine Srbije

Novinar Veran Matić, član Stalne radne grupe za bezbednost novinara i predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), napadnut je 17. juna uveče oko 20 časova ispred Skupštine Srbije, saopšteno je iz te asocijacije.

Matić je napadnut dok je snimao javno okupljanje ispred Narodne skupštine, kada mu je nepoznati mladić nasilno oteo telefon, uprkos tome što se Matić predstavio kao novinar i zatražio da mu uređaj bude vraćen, navodi se u saopštenju ANEM-a. Navode da mu je telefon vraćen tek nakon što je intervenciju izvršio Đorđe Prelić, osuđenik za ubistvo francuskog fudbalskog navijača Brisa Tatona. U kratkom razgovoru Prelić je optužio Matića da mu je svojim ranijim
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