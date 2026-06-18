Veran Matić napadnut sinoć ispred Skupštine Srbije

Radio 021 pre 1 sat  |  021.rs
Veran Matić napadnut sinoć ispred Skupštine Srbije

Novinar, predsednik UO ANEM-a i predstavnik tog udruženja u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara Veran Matić napadnut je sinoć oko 20 časova ispred Skupštine Srbije, saopštio je ANEM-a.

Kako se navodi, Matić je napadnut u trenutku dok je svojim mobilnim telefonom snimao javno okupljanje više desetina građana koji su na glavama nosili šešire sa belim trakama. "Iako Matiću razlozi za okupljanje nisu bili poznati, procenio je da je u pitanju događaj od javnog interesa, te je u cilju informisanja građana načinio nekoliko fotografija i snimaka. Dok se kretao ka stepenicama koje vode do glavnog ulaza u Narodnu skupštinu, prišao mu je nepoznati mladić u
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Matić: Napali su me ispred skupštine, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije, zlo se preselilo u centar Beograda

Matić: Napali su me ispred skupštine, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije, zlo se preselilo u centar Beograda

N1 Info pre 15 minuta
Napad na Verana Matića, novinara i predsednika UO ANEM ispred Skupštine Srbije

Napad na Verana Matića, novinara i predsednika UO ANEM ispred Skupštine Srbije

Ist media pre 20 minuta
ANEM: Veran Matić napadnut sinoć ispred Skupštine Srbije

ANEM: Veran Matić napadnut sinoć ispred Skupštine Srbije

OK radio pre 15 minuta
ANEM: U Beogradu napadnut novinar Veran Matić

ANEM: U Beogradu napadnut novinar Veran Matić

Slobodna Evropa pre 15 minuta
ANEM alarm: Napad na novinara i predsednika UO ANEM-a Verana Matića

ANEM alarm: Napad na novinara i predsednika UO ANEM-a Verana Matića

Insajder pre 1 sat
Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije: „Izveštavanjem si mi upropastio život“

Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije: „Izveštavanjem si mi upropastio život“

Vreme pre 55 minuta
ANEM: Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije

ANEM: Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije

Vranje news pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeANEM

Društvo, najnovije vesti »

Matić: Napali su me ispred skupštine, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije, zlo se preselilo u centar Beograda

Matić: Napali su me ispred skupštine, na mestu koje bi trebalo da bude simbol demokratije, zlo se preselilo u centar Beograda

N1 Info pre 15 minuta
ANEM: Veran Matić napadnut sinoć ispred Skupštine Srbije

ANEM: Veran Matić napadnut sinoć ispred Skupštine Srbije

Beta pre 0 minuta
Gledao sam smrti u oči

Gledao sam smrti u oči

Peščanik pre 25 minuta
VIDEO Spajanje novog mosta u Novom Sadu: "I ovo su radili Kinezi, mi bismo sutra malo uradili"

VIDEO Spajanje novog mosta u Novom Sadu: "I ovo su radili Kinezi, mi bismo sutra malo uradili"

Radio 021 pre 5 minuta
Napad na Verana Matića, novinara i predsednika UO ANEM ispred Skupštine Srbije

Napad na Verana Matića, novinara i predsednika UO ANEM ispred Skupštine Srbije

Ist media pre 20 minuta