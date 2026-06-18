Veran Matić napadnut sinoć ispred Skupštine Srbije

Novinar, predsednik UO ANEM-a i predstavnik tog udruženja u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara Veran Matić napadnut je sinoć oko 20 časova ispred Skupštine Srbije, saopštio je ANEM-a.

Kako se navodi, Matić je napadnut u trenutku dok je svojim mobilnim telefonom snimao javno okupljanje više desetina građana koji su na glavama nosili šešire sa belim trakama. "Iako Matiću razlozi za okupljanje nisu bili poznati, procenio je da je u pitanju događaj od javnog interesa, te je u cilju informisanja građana načinio nekoliko fotografija i snimaka. Dok se kretao ka stepenicama koje vode do glavnog ulaza u Narodnu skupštinu, prišao mu je nepoznati mladić u