Veran Matić napadnut ispred Skupštine Srbije

Novinar, predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (АNЕМ) i član Stalne radne grupe za bezbednost novinara bio je meta napada sinoć oko 20 časova. Vinovnik je bio Đorđe Prelić Prela, vođa nekadašnje navijačke grupe Alkatraz i jedan od osuđenih za učešće u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine

Veran Matić je napadnut dok je mobilnim telefonom snimao javno okupljanje više desetina građana koji su na glavama nosili šešire sa belim trakama. Iako mu razlozi za okupljanje nisu bili poznati, procenio je da je u pitanju događaj od javnog interesa, te je u cilju informisanja građana načinio nekoliko fotografija i snimaka. Dok se kretao u pravcu stepenica koje vode do glavnog ulaza u Narodnu skupštinu, prišao mu je nepoznati mladić kako bi Matića sprečio da snima