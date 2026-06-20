Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski kritikovao je predsednika Karola Navrockog zbog odluke da se ukrajinskom lideru Volodimiru Zelenskom oduzme najviše odlikovanje zemlje, Orden belog orla.

Sikorski je istakao da je odluka izazvala pozitivnu reakciju Moskve, odnosno Dmitrija Medvedeva, zamenika predsednika Saveta bezbednosti Rusije. Medvedev je, komentarišući odluku, rekao da se to konačno dogodilo. Koristeći uobičajene "nacističke" epitete prema predsedniku Ukrajine, sugerisao je da najviše poljsko odlikovanje, navodno, nikada nije imalo stvarnu vrednost za Zelenskog. "Postoji podrška, predsedniče Navrocki", prokomentarisao je poljski ministar