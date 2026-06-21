Vozači, oprez! Temperature prelaze 30 stepeni, evo šta savetuje AMSS

Dnevnik pre 4 sati
Vozači, oprez! Temperature prelaze 30 stepeni, evo šta savetuje AMSS

Auto-moto savez Srbije upozorio je vozače da zbog visokih temperatura duža putovanja planiraju tokom dnevne svetlosti, ali i da prave češće pauze u najtoplijem delu dana između 11 i 16 časova.

Na većini putnih pravaca ovog drugog dana vikenda intenzitet saobraćaja je umeren, što je i karakteristično za nedelju prepodne. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima vozila se zadržavaju do 35 minuta, dok teretnjaci čekaju do dva sata Putnička vozila na graničnom prelazu Preševo, na izlazu iz
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