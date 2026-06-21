Kintero: Verujemo da na ovom SP možemo da ispišemo istoriju Paname

Panamski fudbaler Alberto Kintero rekao je danas da njegova reprezentacija mora da zaboravi poraz od Gane na početku Svetskog prvenstva i da protiv Hrvatske uz maksimalnu koncentraciju dođe do pozitivnog rezultata.

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026 . Foto: Tanjug/ AP Photo/ Eduardo Munoz Alvarez "Protiv Hrvatske moramo da promenimo sliku tuge koja je ostala nakon tog poraza (0:1). Fudbal je takav, treba nastaviti takmičenje, a mi smo uvereni da na ovom Svetskom prvenstvu možemo da ispišemo istoriju", rekao je Kintero, prenela je Hina. Fudbaleri Paname i Hrvatske sastaju se u Torontu, u noći utorak na sredu od 1.00, u utakmici drugog kola Grupe L Svetskog prvenstva. Panama je u