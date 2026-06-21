Pobeda i veliki problem za Nemačku: Zvezda odbrane možda završila Mundijal?

B92 pre 6 sati
Pobeda i veliki problem za Nemačku: Zvezda odbrane možda završila Mundijal?

Nemačka je ostvarila cilj i pobedom nad Obalom Slonovače rezultatom 2:1 obezbedila mesto u nokaut fazi Svetskog prvenstva, ali je uspeh "pancera" zasenila zabrinutost zbog povrede jednog od najvažnijih igrača u poslednjoj liniji.

Štoper Niko Šloterbek doživeo je povredu pred kraj prvog poluvremena, ali je uprkos bolovima ostao na terenu do odlaska na odmor kako bi pomogao ekipi koja je u tom trenutku bila u rezultatskom minusu. Ipak, tokom pauze postalo je jasno da ne može da nastavi meč, pa je drugo poluvreme propustio. Ekipa Julijana Nagelsmana uspela je da preokrene rezultat zahvaljujući golovima Deniza Undava i stigne do druge pobede, ali je stanje Šloterbeka izazvalo veliku zabrinutost
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