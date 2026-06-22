Serbia Zijin Mining – Saopštenje

Povodom objave informacije Ozon Press-a o Odluci Vlade za pokretanje Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki“ i „Malka Golaja“, kompanija Serbia Zijin Mining d.o.o.

Bor izdala je saopštenje u kome je iznela svoj stav o ovoj temi. U saopštenju se kaže sledeće: Administrativna zgrada Povodom odluke Vlade Republike Srbije o početku izrade Prostornog plana područja posebne namene rudarsko-metalurškog kompleksa „Čukaru Peki“ i „Malka Golaja“, kompanija Serbia Zijin Mining ističe da ova odluka predstavlja početak zakonom propisanog procesa planiranja, a ne odluku o početku eksploatacije. Izrada Prostornog plana obuhvatiće