Kraj sage - Janis Adetokumbo kod Srbina!

B92 pre 1 sat
Kraj sage - Janis Adetokumbo kod Srbina!

Dvostruki MVP najjače košarkaške lige sveta Janis Adetokumbo napušta Milvoki i karijeru nastavlja u Majami Hitu.

Jedna od najvećih transfer saga u NBA ligi konačno je završena, sa srećnim krajem za franšizu u kojoj će popularnoj "grčkoj zveri" jedan od saigrača biti srpski reprezentativac Nikola Jović. Prema informacijama koje je objavio poznati NBA insajder Šams Čaranija, Milvoki i Majami postigli su dogovor o velikom trejdu kojim se grčki as seli na Floridu, zajedno sa iskusnim krilnim centrom Bobijem Portisom. U suprotnom smeru odlaze Tajler Hiro, Kel'el Vor, Hajme Hakez
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