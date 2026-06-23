Kraj sage - Janis Adetokumbo kod Srbina!

Dvostruki MVP najjače košarkaške lige sveta Janis Adetokumbo napušta Milvoki i karijeru nastavlja u Majami Hitu.

Jedna od najvećih transfer saga u NBA ligi konačno je završena, sa srećnim krajem za franšizu u kojoj će popularnoj "grčkoj zveri" jedan od saigrača biti srpski reprezentativac Nikola Jović. Prema informacijama koje je objavio poznati NBA insajder Šams Čaranija, Milvoki i Majami postigli su dogovor o velikom trejdu kojim se grčki as seli na Floridu, zajedno sa iskusnim krilnim centrom Bobijem Portisom. U suprotnom smeru odlaze Tajler Hiro, Kel'el Vor, Hajme Hakez