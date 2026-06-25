Bosna ispisala istoriju, sada joj se sve otvorilio

Plasman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u nokaut fazu Svetskog prvenstva predstavlja istorijski uspeh za "zmajeve" koji tek drugi put učestvuju na Mundijalima u svojoj istoriji.

Nakon dvanaest godina čekanja, obeleženih teškim smenama generacija, nacionalni tim je pod vođstvom selektora Sergeja Barbareza uspeo da prebrodi grupu B i obezbedi istorijski prolaz dalje. Sinergija prekaljenih veterana i golobradih talenata stvorila je čvrstu, borbenu ekipu koja sada ima neverovatnu priliku da napravi rezultat generacije na tlu Severne Amerike. Put do Mundijala bio je prožet dramom koja je rano okalila karakter ove ekipe. Nakon što su u finišu