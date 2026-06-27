Dojče vele: Vidovdanski skup studenata i panađur vlasti

Beta pre 1 sat

Nemačka RTV Dojče vele danas pod naslovom "Vidovdan: Skup studenata i 'panađur' vlasti" prenosi ocene pred ta dva skupa ovog vikenda u Srbiji.

"Studenti se okupljaju u Kraljevu, a vlast u Beogradu, uz robote, moravac i divovsku zastavu" i "sagovornici DW kažu da Aleksandar Vučić pokazuje neodoljivu potrebu da simulira veliku podršku".

"Veliko narodno sabranje", kako ga je nazvao lider organizatora - Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević, "imalo je aspiracije da traje tri dana, da bi na kraju bilo svedeno na jednodnevno okupljanje ispred Doma Narodne skupštine uoči Vidovdana", piše u tekstu.

Skup SNS je predizborno "uigravanja mašinerije i paralelna realnost", a Zoran Stojiljković, penzionisani profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, rekao je za DW da će to biti "panađur" - "vašar na kojem ima svega.., to je ta vrsta populističkog okvira".

Za razliku od studentskog pokreta, smatra on, koji ima logiku da pravi više manjih skupova i time "pokuša da se usmeri ka nekakvom programskom pozicioniranju, režim pokušava da pokaže da ima snagu i energiju, te da može da organizuje velike skupove i da ima mobilizacionu moć".

DW beleži da se na društvenim mrežama, baš kao i pred skup vlasti aprila prošle godine, pojavio veliki broj svedočenja o pritiscima koje trpe zaposleni u javnom sektoru – posebno mlađi i oni bez ugovora za stalno, da bi došli na skup SNS.

U dobrovoljnosti odlaska na skupove, rekao je za DW stručnjak za marketing Igor Avžner, ogleda se razlika između mitinga u Beogradu i Kraljevu.

To što radi SNS je "nadgornjavanje sa studentskim pokretom", ali "razlika je očigledno drastična, jer na sve skupove koje organizuju studenti i građani ljudi dolaze svojom voljom, plaćaju benzin, hranu i sve ostalo, a u drugom slučaju (SNS) na mitinge dolaze ljudi pod pretnjom otkaza - to su dva paralelna sveta".

Razlika se, smatraju sagovornici DW, ogleda i u tome što SNS kopira akcije studenata: pešačenje pristalica SNS ka Beogradu, uključujući i Srbe sa Kosova, okupljanje "bajkera".

Psiholog Žarko Korać, nekadašnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i potpredsednik Vlade Srbije za vreme Zorana Đinđića, rekao je za DW da ovakvim skupovima Vučić više imitira Slobodana Miloševića, "koga smatra drugim političkim uzorom, posle Šešelja", pokušavajući da "vizuelno predstavi da je i dalje neprikosnoveni lider Srbije i da niko ne može ni da mu se približi".

"To je njegov odgovor na veliku izolaciju u Evropi, na neuspehe u spoljnoj politici i na vođenje huligana i kriminalaca na skup u Tivtu", rekao je Korać.

DW pominje da su sa šeširima u crvenoj, plavoj i beloj boji - bojama zastave Srbije, lider SNS-a Miloš Vučević, predsednica Skupštine Ana Brnabić i ministar finansija Siniša Mali pozvali građane da dođu na večerašnji miting i "zajedno naprave plan za našu Srbiju", a i da „vide Sinišu (Malog) kako igra Moravac".

Takvu komunikaciju koja traje godinu i po, Avžner je ocenio kao "nameštenu i vidno pod pritiskom" i rekao da sve više izgleda "da su u panici" jer koliko god SNS pokušava da progura svoje narative, "to sve teže i teže prolazi",a smatra da je i Vučić svestan da "i u digitalnom svetu gubi podršku realnih ljudi".

(Beta, 27.06.2026)