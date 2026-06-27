Jak zemljotres pogodio Japan!

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabeležen je u subota, 27. jun 2026 u 22:21 časova, na priobalnom području japanskog ostrva Honšu.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.2222 i dužine 142.3613, odnosno 51 kilometar od grada Noda. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 32 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)