Formula 1: Trijumf Rasela u Austriji

Auto blog pre 7 sati  |  Sportski Žurnal / Beta.rs
Formula 1: Trijumf Rasela u Austriji

Foto: Screenshot / Formula 1 YouTube Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobednik je današnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Austrije.

Rasel je na stazi Špilberg zabeležio sedmi trijumf u karijeri, ujedno drugi u aktuelnoj sezoni. Drugo mesto zauzeo je vozač Red Bula Maks Verstapen, kojem je ovo drugi podijum u sezoni, dok je treća pozicija pripala Raselovom timskom koleg Andrei Kimiju Antoneliju. Četvrti je kroz cilj prošao vozač Meklarena Oskar Pjastri, peti je završio Luis Hamilton iz Ferarija, a šesto mesto je zauzeo Isak Hađar iz Red Bula. Bodove su osvojili još aktuelni svetski prvak Lando
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