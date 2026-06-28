Lekler kritičan: "Fali nam brzina, ali nije samo motor problem"

Vozač Ferarija Šarl Lekler bio je razočaran posle još jedne loše trke za njega i za "skuderiju" u šampionatu formule 1.

Lekler je zauzeo osmo mesto na "Red Bul ringu", nešto bolji bio je Luis Hamilton (peti), čime je Ferari nastavio nisku slabijih rezultata naspram konkurencije, prevashdno u odnosu na vodeći Mercedes. I sam Lekler beleži sve lošije rezultate kako odmiče sezone. Šampionat je krenuo sa dva treća mesta u prve tri trke, ima i dva četvrta, da bi u poslednje tri trke usledio pad: dve nije ni završio (Monte Karlo i Barselona) dok je u Austriji, rekosmo, bio tek osmi. Nisku