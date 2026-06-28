Jeziv pad Italijana VIDEO

Italijanski motociklista Marko Beceki doživeo je težak pad na MotoGP trci u nedelju.

U nedelju 28. juna vožena je trka za VN Holandije na čuvenoj stazi Asen i slavio je mladi Japanac Ai Ogura. Na toj trci se dogodio i jedan strašan incident kada je sa motocikla pao vozač Aprilije Marko Beceki. Beceki je izgubio kontrolu nad motociklom na kraju drugog kruga, na jednoj od poslednjih krivina pred ulazak u treći i kako je to samo strašno izgledalo možete videti i sami: Prvi pregledi, obavljeni na stazi u Asenu, ukazuju da je Beceki potpuno svestan, ima